"Финляндия – крепкая и хорошая команда"

Вратарь Шахтера Андрей Пятов не ждет легкой прогулки против Финляндии на выезде. Голкипер отметил, что за последние годы уровень игры финнов стремительно вырос вверх.

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Также футболист отметил лидеров команды, с которыми следует играть очень плотно и осторожно.

Финляндия – крепкая, хорошая команда, которая за последние несколько лет действительно подняла свой уровень. У них есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись с вниманием. В целом, они хорошая команда. Эту игру нужно выигрывать что им, что нам. Поэтому я думаю, будет хороший матч,

– сказал Пятов.

Также прочность соперника выделил Николай Шапаренко: это хорошая сборная, которая играет в футбол. Хорошие игроки – в Киеве мы уже убедились в этом. Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить с боевым настроем на матч".

Первая встреча между Украиной и Финляндией завершилась мировым со счетом 1:1. Тот матч "сине-желтые" доигрывали в меньшинстве после удаления Виталия Миколенко. А единственный гол украинской команды забил Жуниор Мораес.