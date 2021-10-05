Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября. Все участники резонансного ДТП уже выписались из больницы.
К слову Ему сделали операцию, – Андриюк о состоянии Лучано Лучи, который попал в ДТП с Трухиным
Кроме Лучи, вернулся к работе его помощник Роман Лишень, а вот водитель, в результате аварии пережил инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.
В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.
Авария с участием Лучано Лучи
- 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. По информации СМИ, его спровоцировал "слуга народа" Александр Трухин. В результате аварии пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала инцидент только через неделю – заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Высказываясь об аварии впервые, Трухин заявил, что он не планирует ничего скрывать. Впоследствии он добавил, что не был пьян и бояться ему ничего, ведь не считает себя виновным.