Что нарушило Динамо?

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей Динамо, 4 раза использовал аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать Динамо, чтобы киевский клуб мог добиться победы над Шахтером".

Смотрите также Динамо и Шахтер не сумели обнаружить более сильного в юбилейном "украинском классическом": видео

Вероятно, что такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча.

Интересно, что в 21 статье регламента УПЛ указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителями считается персона, выполняющая определенную миссию от имени клуба.

Также есть мнение, что публичное эмоциональное давление ведущего матча может нарушать пункт 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ", где указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно соблюдать принципы честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества".

В УПЛ, между тем, пообещали рассмотреть этот вопрос, о чем сообщил исполнительный директор Евгений Дикий:

"Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны Динамо, конечно, не правильно так делать. Могут быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой", – отметил Дикий.