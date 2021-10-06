Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем

Українська Прем'єр-ліга вивчає факти порушення Динамо регламенту і кодексу етики під час матчу з Шахтарем, який відбувся 3 жовтня і завершився безгольовою нічиєю.

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Андрій Плахотнюк, режисер і ведучий домашніх матчів Динамо, 4 рази використовував аудіо систему стадіону для публічного заклику "Всіх уболівальників підтримати Динамо, щоб київський клуб міг домогтися перемоги над Шахтарем".

Цікаво, що в 21 статті регламенту УПЛ зазначено, що клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників в прив'язці до "Кодексу етики і чесної гри УАФ" і що офіційними представниками вважається персона, що виконує певну місію від імені клубу.

Також є думка, що публічний емоційний тиск ведучого матчу може порушувати пункт 1.8 "Кодексу етики і чесної гри УАФ", де зазначено, що клуби і учасники футбольного процесу повинні "Беззаперечно дотримуватися принципів чесної гри і не використовувати в своїй діяльності методів і способів, які суперечать духу чесного суперництва".

ЗМІ розкрили деталі стану Лучану Лучі після моторошної ДТП

Глава комітету УАФ Лучано Лучі вже майже відновився після аварії. Лучі виконує свої обов'язки у віддаленому режимі, перебуваючи в Італії.

Його приїзд в Україну очікується 19-20 жовтня. Всі учасники резонансного ДТП вже виписалися з лікарні.

Крім Лучі, повернувся до роботи його помічник Роман Лишень, а ось водій, в результаті аварії пережив інфаркт, зараз проходить відновлення в одному з санаторіїв.

Аварія за участю Лучано Лучі

23 серпня на Бориспільській трасі в Києві трапилася ДТП. За інформацією ЗМІ, її спричинив "слуга народу" Олександр Трухін. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Поліція прокоментувала інцидент тільки через тиждень – заявили, що передали матеріали до ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.

Висловлюючись про аварію вперше, Трухін заявив, що він не планує нічого приховувати. Згодом він додав, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.

Михайлюк показав результативну гру у першому матчі за Торонто

Український захисник Святослав Михайлюк провів свій дебютний поєдинок за Торонто. Баскетболіст показав, що готовий допомогти команді виконати завдання на сезон.

24-річний баскетболіст здобув 13 очок у передсезонній грі проти Філадельфії. Торонто переграло суперника з рахунком 123:107 (28:25, 39:29, 33:23, 23:30).

Новий клуб Святослава Михайлюка володів перевагою протягом усього матчу. Лише остання чверть завершилась перемогою суперника. Захисник не отримав місце у стартовій п'ятірці, але провів на майданчику 23 хвилин. Відзначився не лише 13 пунктами, а й зробив 4 підбирань та 5 передач.

У новій команді українець виступає під 14-м номером. Свій наступний матч Торонто проведе проти тієї ж Філадельфії (8 жовтня). Перед стартом нового сезону НБА клуб Михайлюка проведе ще чотири спаринги.

Для українського баскетболіста Торонто вже четверта команда у кар'єрі. Перед цим Святослав грав за Лейкерс, Детройт та Оклахому.

У сезоні-2020/2021 Михайлюк виступав у двох клубах – Детройті та Оклахомі. У складі останнього демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.

Збірна Фінляндії зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною

Національна команда Фінляндії не зможе використовувати весь свій кадровий потенціал в матчі з Україною у відборі до ЧС-2022. Поєдинок відбудеться 9 жовтня.

За даними джерела, півзахисник Суомі Каан Кайрінен і нападник Маркус Форсс, не зможуть зіграти проти України і Казахстану.

Кайрінен пропустив суботній матч Ліллестрема і на відновлення йому потрібно кілька тижнів. А Форсс отримав удар ліктем у вухо в матчі Брентфорда. Він може грати, але йому протипоказані перельоти.

Перша зустріч між Україною та Фінляндією завершилась мировою з рахунком 1:1. Той матч "синьо-жовті" догравали у меншості після вилучення Віталія Миколенка. А єдиний гол української команди забив Жуніор Мораес.