Накатани попал в меня только раз, – Ломаченко о победе над японцем

Масайоши Накатани не сумевший нанести Василию Ломаченко второе поражение подряд. Украинский боксер поделился впечатлениями после победы.

Впечатления от Накатани

Масайоши Накатани продержался на ринге 9 раундов. После поединка Василий Ломаченко рассказал о силе своего соперника.

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Украинец не удивлен тем, что Накатани продержался на ногах так долго. Украинская команда была готова к такому поединку. Японские боксеры – храбрые бойцы с сердцем воина. Они будут стоять до последнего и никогда не сдадутся.

По словам Ломаченко, свое доминирование на ринге он увидел после 3 – 4 раундов. Тогда украинец начал чаще использовать левый прямой. Боксер из Украины отметил, что соперник лишь однажды попал в него.

Накатани попал в меня лишь однажды. Я не могу сказать, что это было очень больно. Это было примерно так же, как я делаю удары не тренировке, когда качаю свой пресс. Если вы спрашиваете о его силы, то да, я получил пару ударов в блок. Он довольно сильно бьет

– сказал Ломаченко.