Накатани попал в меня только раз, – Ломаченко о победе над японцем
Источник:ютуб-канал Lance Pugmire
Масайоши Накатани не сумевший нанести Василию Ломаченко второе поражение подряд. Украинский боксер поделился впечатлениями после победы.
Впечатления от Накатани
Масайоши Накатани продержался на ринге 9 раундов. После поединка Василий Ломаченко рассказал о силе своего соперника.
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Украинец не удивлен тем, что Накатани продержался на ногах так долго. Украинская команда была готова к такому поединку. Японские боксеры – храбрые бойцы с сердцем воина. Они будут стоять до последнего и никогда не сдадутся.
По словам Ломаченко, свое доминирование на ринге он увидел после 3 – 4 раундов. Тогда украинец начал чаще использовать левый прямой. Боксер из Украины отметил, что соперник лишь однажды попал в него.
Накатани попал в меня лишь однажды. Я не могу сказать, что это было очень больно. Это было примерно так же, как я делаю удары не тренировке, когда качаю свой пресс. Если вы спрашиваете о его силы, то да, я получил пару ударов в блок. Он довольно сильно бьет
– сказал Ломаченко.
- Бой завершился техническим нокаутом в пользу Ломаченко. После боя украинец намекнул на реванш с Лопесом. Вроде стороны уже почти договорились о втором поединке, осталось уговорить только самого американского боксера Теофимо Лопеса.
- Ломаченко готов ждать. Следующий бой Лопес проведет против Джорджа Камбососа, только тогда он сможет выйти на ринг против украинского.