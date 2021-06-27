Эффектный выход перед победой
Выход Василия Ломаченко на ринг арены Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) был в стиле Матрицы. Украинец выходил на бой против Масайоши Накатани под саундтрек из фильма "Матрица".
Больше о бое Ломаченко получил эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут: видео
Как Ломаченко выходил на ринг: видео
Также это действо сопровождалось дымом. Японец вышел в похожем стиле.
Выход Накатани
Ломаченко – Накатани: главное о бое
- Этот бой против Масайоши Накатани стал первым для Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопесу. Украинский боксер доминировал на ринге и уже в 5 раунде отправил соперника в нокдаун.
- Поединок длился 9 раундов. В этой трехминутке украинец провел мощную комбинацию и отправил соперника в нокаут.
- После поединка Василий предложил Лопесу провести реванш. В ответ Теофимо-старший также заговорил о втором бое его сына с Ломаченко.