Эффектный выход перед победой

Выход Василия Ломаченко на ринг арены Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) был в стиле Матрицы. Украинец выходил на бой против Масайоши Накатани под саундтрек из фильма "Матрица".

Больше о бое Ломаченко получил эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут: видео

Как Ломаченко выходил на ринг: видео

Также это действо сопровождалось дымом. Японец вышел в похожем стиле.

Выход Накатани

Ломаченко – Накатани: главное о бое