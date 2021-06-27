Враження від Накатані

Масайоші Накатані протримався на ринзі 9 раундів. Після поєдинку Василь Ломаченко розповів про силу свого суперника.

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Українець не здивований тим, що Накатані протримався на ногах так довго. Українська команда була готова до такого поєдинку. Японські боксери – хоробрі бійці із серцем воїна. Вони будуть стояти до останнього і ніколи не здадуться.

За словами Ломаченко, своє домінування на ринзі він побачив після 3 – 4 раундів. Тоді українець почав частіше використовувати лівий прямий. Боксер із України зазначив, що суперник лише одного разу влучив у нього.

Накатані влучив у мене лише одного разу. Я не можу сказати, що це було дуже боляче. Це було приблизно так само, як я роблю удари не тренуванні, коли качаю свій прес. Якщо ви питаєте щодо його сили, то так, я отримав пару ударів на блок. Він досить сильно б'є,

– сказав Ломаченко.