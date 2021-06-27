Впечатления от Накатани Масайоши Накатани продержался на ринге 9 раундов. После поединка Василий Ломаченко рассказал о силе своего соперника. Cмотрите такжеМатрица в стиле Ломаченко: яркий выход украинца на бой с Накатани – видео Украинец не удивлен тем, что Накатани продержался на ногах так долго. Украинская команда была готова к такому поединку. Японские боксеры –храбрые бойцы с сердцем воина. Они будут стоять до последнего и никогда не сдадутся. По словам Ломаченко, свое доминирование на ринге он увидел после 3 – 4 раундов. Тогда украинец начал чаще использовать левый прямой. Боксер из Украины отметил, что соперник лишь однажды попал в него. Накатани попал в меня лишь однажды. Я не могу сказать, что это было очень больно. Это было примерно так же, как я делаю удары не тренировке, когда качаю свой пресс. Если вы спрашиваете о его силы, то да, я получил пару ударов в блок. Он довольно сильно бьет – сказал Ломаченко. Бой завершился техническим нокаутом в пользу Ломаченко. После боя украинец намекнул на реванш с Лопесом. Вроде стороны уже почти договорились о втором поединке, осталось уговорить только самого американского боксера Теофимо Лопеса. Ломаченко готов ждать. Следующий бой Лопес проведет против Джорджа Камбососа, только тогда он сможет выйти на ринг против украинского.