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Украинец не удивлен тем, что Накатани продержался на ногах так долго. Украинская команда была готова к такому поединку. Японские боксеры – храбрые бойцы с сердцем воина. Они будут стоять до последнего и никогда не сдадутся.

По словам Ломаченко, свое доминирование на ринге он увидел после 3 – 4 раундов. Тогда украинец начал чаще использовать левый прямой. Боксер из Украины отметил, что соперник лишь однажды попал в него.