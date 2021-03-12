Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как отреагировал на решение КДК УАФ запретить донецкому клубу до конца сезона проводить матчи на стадионе Динамо имени Лобановского.

Как известно, КДК запретил Олимпику использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.

К слову Станет ли скандал с Гельзиным невозвратной точкой для украинского футбола

"Мы от этого станем еще сильнее. Сейчас думаем, где будем проводить следующий домашний матч. Решение уже принято. Что мы можем поделать? Разговоры нам ничего не дадут, стадион не вернут даже на этот сезон", – сказал Гельзин.

Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. Шахтер и Ворскла там играли. Попросим их. Они же знают, из-за какой ситуации мы остались без собственного стадиона. Почему наказали Олимпик, а не меня? Нагадить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола,

– подытожил он.

Что случилось в матче Олимипик – Шахтер: коротко