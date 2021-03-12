Нагадить всегда легче, – скандальный президент Олимпика отреагировал на суровое наказание
Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как отреагировал на решение КДК УАФ запретить донецкому клубу до конца сезона проводить матчи на стадионе Динамо имени Лобановского.
Источник:Tribuna.com
Как известно, КДК запретил Олимпику использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.
К слову Станет ли скандал с Гельзиным невозвратной точкой для украинского футбола
"Мы от этого станем еще сильнее. Сейчас думаем, где будем проводить следующий домашний матч. Решение уже принято. Что мы можем поделать? Разговоры нам ничего не дадут, стадион не вернут даже на этот сезон", – сказал Гельзин.
Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. Шахтер и Ворскла там играли. Попросим их. Они же знают, из-за какой ситуации мы остались без собственного стадиона. Почему наказали Олимпик, а не меня? Нагадить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола,
– подытожил он.
Что случилось в матче Олимипик – Шахтер: коротко
- 6 марта Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру-0:1.
- "Горняки" вышли вперед в середине первого тайма усилиями Додо. Олимпик отыгрался до перерыва, но главный арбитр встречи Юрий Иванов принял не самое однозначное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался насчет работы арбитра и самого Луче.
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