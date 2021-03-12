Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, як відреагував на рішення КДК УАФ заборонити донецькому клубу до кінця сезону проводити матчі на стадіоні Динамо імені Лобановського.

Як відомо, КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.

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"Ми від цього станемо ще сильнішими. Зараз думаємо, де будемо проводити наступний домашній матч. Рішення вже ухвалене. Що ми можемо вдіяти? Розмови нам нічого не дадуть, стадіон не повернуть навіть на цей сезон", – сказав Гельзін.

Будемо писати лист в УАФ, щоб нам дозволили грати на Банникова. Шахтар і Ворскла там грали. Попросимо їх. Вони ж знають, через яку ситуацію ми залишилися без власного стадіону. Чому покарали Олімпік, а не мене? Напаскудити завжди легше, ніж зберегти і зробити щось для футболу,

– підсумував він.

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