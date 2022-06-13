Надеюсь, что это не окончательное прощание, – жена Пятова о финале выступлений мужа в сборной
Источник:"Футбол 1/2/3"
Поединок против Армении стал последним для Андрея Пятова в футболке сборной Украины. Жена голкипера рассказала об этом решении футболиста.
Юлия Пятова: Андрей совещался со мной по этому шагу
Юлия Пятова рассказала, что о таком шаге в карьере Андрей совещался с семьей. Жена футболиста предоставила полное право выбора своему мужу.
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Жена голкипера хотела только одного, чтобы мужчина проводил больше времени с семьей. Юлия заметила, что главная команда страны стала частью их большой семьи. Юлия заинтриговала своим ответом на визиты Пятова в расположение сборной в будущем.
Андрей совещался со мной на этот шаг. Я предоставила ему право этого выбора. Я всегда хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей, а последние два дня у меня на душе тоска. Сборная Украины – это часть всей нашей семьи. Надеюсь, что это не окончательное прощание. Возможно, каким-то образом он еще будет присутствовать в жизни сборной,
– сказала жена голкипера.
Трогательное прощание со сборной Украины
- Андрея Пятов лучше поставил точку в футбольной карьере в сборной Украины. В последнем матче голкипер вывел команду на поле с капитанской повязкой и оставил свои ворота "на замке". "Сине-желтые" наколотили три гола в ворота Армении (3:0).
- После финального свистка каждый из игроков подошел поблагодарить Андрея за отличную карьеру в национальной команде. Отметим, что о своем решении Пятов сообщил в своих соцсетях в преддверии домашней игры Лиги наций-2022/2023.
- Мог Пятов не выйти на поле в своем прощальном поединке. Перед этим вратарь получил травму и сыграл на обезболивающих.
- Теперь футболист присоединился к когорте настоящих болельщиков главной команды страны.
- Свои выступления в сборной Пятов окончил в статусе рекордсмена. Андрей провел 102 матча, в которых 47 поединков провел на ноль.