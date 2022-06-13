Надеюсь, что это не окончательное прощание, – жена Пятова о финале выступлений мужа в сборной

Поединок против Армении стал последним для Андрея Пятова в футболке сборной Украины. Жена голкипера рассказала об этом решении футболиста.

Юлия Пятова: Андрей совещался со мной по этому шагу

Юлия Пятова рассказала, что о таком шаге в карьере Андрей совещался с семьей. Жена футболиста предоставила полное право выбора своему мужу.

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Жена голкипера хотела только одного, чтобы мужчина проводил больше времени с семьей. Юлия заметила, что главная команда страны стала частью их большой семьи. Юлия заинтриговала своим ответом на визиты Пятова в расположение сборной в будущем.

Андрей совещался со мной на этот шаг. Я предоставила ему право этого выбора. Я всегда хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей, а последние два дня у меня на душе тоска. Сборная Украины – это часть всей нашей семьи. Надеюсь, что это не окончательное прощание. Возможно, каким-то образом он еще будет присутствовать в жизни сборной,

– сказала жена голкипера.

Трогательное прощание со сборной Украины