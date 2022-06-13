Пятов: Такое внимание ценно каждому спортсмену

Для легендарного голкипера Андрея Пятова матч против армян стал последним в футболке сборной. Он эмоционально простился с поклонниками после игры.

До слова Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Вратарь рассказал, что мог пропустить свой последний матч в карьере, поскольку в преддверии игры получил травму.

Не могу поблагодарить каждого лично, поэтому решил записать видео. Во-первых, многие спрашивали, действительно ли была травма за день до матча. Да. Пришлось делать снимки и общаться с врачами. И, честно говоря, уже отправляли домой. Я был очень расстроен. Слава богу, что в нашей команде топ-специалисты,

– сказал Пятов.

Уже бывший игрок национальной команды сообщил, что травма не была серьезной.

"Травма несерьезная, но попросили три недели не тренироваться. Но желание еще раз надеть футболку сборной и благодаря моей жене я вышел сильным из этой ситуации. Во-вторых, очень спасибо каждому за теплые слова. В сторож, в ленте или в личных сообщениях", – отметил легендарный голкипер.

Пятов поблагодарил своих болельщиков. Он отметил, что ценит столь невероятную поддержку своих поклонников.

Многое перечитал, физически не успеваю всем ответить. Поверьте, такое внимание ценно каждому спортсмену. Очень благодарен, что такой печальный момент моей карьеры стал просто фанастичным. Слава Украине! Слава ВСУ,

– добавил игрок.

Карьера Пятова в сборной

Матч с Арменией стал для Пятова 102-м и последним за национальную команду.

Опытный игрок с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей.

И только благодаря победе 3:0 в завершающем поединке Пятов опередил эксворотаря Динамо, ныне работающего в тренерском штабе сборной Украины.

Обратите внимание! 11 июня национальная команда сыграет против Ирландии. Матч состоится в польском Лодзи. Начало игры в 21:45.