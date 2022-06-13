Юлія Пятова: Андрій радився зі мною щодо цього кроку

Юлія Пятова розповіла, що про такий крок у кар'єрі Андрій радився із сім'єю. Дружина футболіста дала повне право вибору своєму чоловіку.

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Дружина голкіпера хотіла лише одного, щоб чоловік проводив більше часу з родиною. Юлія зауважила, що головна команда країни стала частиною їх великої сім'ї. Юлія заінтригувала своєю відповіддю про візити Пятова у розташування збірної у майбутньому.

Андрій радився зі мною щодо цього кроку. Я надала йому право цього вибору. Я завжди хотіла, щоб він більше часу проводив із сім'єю, а останні два дні у мене на душі туга. Збірна України – це частина усієї нашої родини. Сподіваюся, що це не остаточне прощання. Можливо, якимось чином він ще буде присутнім у житті збірної,

– сказала дружина голкіпера.

Зворушливе прощання зі збірною України