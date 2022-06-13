Юлія Пятова: Андрій радився зі мною щодо цього кроку
Юлія Пятова розповіла, що про такий крок у кар'єрі Андрій радився із сім'єю. Дружина футболіста дала повне право вибору своєму чоловіку.
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Дружина голкіпера хотіла лише одного, щоб чоловік проводив більше часу з родиною. Юлія зауважила, що головна команда країни стала частиною їх великої сім'ї. Юлія заінтригувала своєю відповіддю про візити Пятова у розташування збірної у майбутньому.
Андрій радився зі мною щодо цього кроку. Я надала йому право цього вибору. Я завжди хотіла, щоб він більше часу проводив із сім'єю, а останні два дні у мене на душі туга. Збірна України – це частина усієї нашої родини. Сподіваюся, що це не остаточне прощання. Можливо, якимось чином він ще буде присутнім у житті збірної,
– сказала дружина голкіпера.
Зворушливе прощання зі збірною України
- Андрія Пятов якнайкраще поставив крапку у футбольній кар'єрі у збірній України. У своєму останньому матчі голкіпер вивів команду на поле з капітанською пов'язкою та залишив свої ворота "на замку". "Синьо-жовті" наколотили три голи у ворота Вірменії (3:0).
- Після фінального свистка кожен із гравців підійшов подякувати Андрію за чудову кар'єру у національній команді. Відзначимо, що про своє рішення Пятов повідомив у своїх соцмережах напередодні домашньої гри Ліги націй-2022/2023.
- Міг Пятов не вийти на поле у своєму прощальному поєдинку. Перед цим воротар отримав травму та зіграв на знеболювальних.
- Тепер футболіст доєднався до когорти справжніх уболівальників головної команди країни.
- Свої виступи у збірній Пятов закінчив у статусі рекордсмена. Андрій провів 102 матчі, у яких 47 поєдинків провів на нуль.