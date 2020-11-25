УЕФА решил присудить сборной Украины техническое поражение за отмененный матч 6-го тура Лиги наций со Швейцарией. Поединок не состоялся 17 ноября, ведь в сборной Украины произошла вспышка коронавируса.

Генеральный секретарь Федерации футбола Швейцарии Роберт Брайтер прокомментировал решение о техническом поражении сборной Украины. Об этом сообщает Федерация футбола Швейцарии.

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Мы рады, что сборная Швейцарии сможет играть в дивизионе А

Чиновник швейцарской федерации сослался на правила УЕФА и заявил, что решение присудить Украине техническое поражение – соответствует этим нормам.

"Приняли к сведению решение УЕФА. Учитывая ситуацию, УЕФА установил обязательные правила перед началом Лиги наций. Они были переданы всем ассоциациям в августе, сегодняшнее решение основано именно на этих правилах", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Брайтер сообщил, что команда хотела одержать победу на поле. Впрочем, Швейцария рада, что останется в сильнейшем дивизионе Лиги наций – А.

Мы были бы счастливее заработать три очка на поле, мы были готовы к игре. Теперь есть решение УЕФА. Мы рады, что сборная Швейцарии сможет играть в дивизионе А Лиги наций в будущем,

– сказал Брайтер.

Что известно о техническом поражении Украины?

17 ноября матч между Швейцарией и Украиной в Люцерне был отменен из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины.

В день игры положительный результат теста на коронавирус получил только Руслан Малиновский. Хотя положительные результаты были у Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, они могли сыграть, ведь раньше уже переболели.

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Украинскую делегацию отправили на карантин, хотя наша сторона была готова сыграть матч 18 ноября.

УЕФА 25 ноября присудил Украине техническое поражение. Там считают, что игра не состоялась по вине украинской стороны.

Украинская ассоциация футбола готовится подать апелляцию. Если решение останется в силе, то Украина вылетит в дивизион B.