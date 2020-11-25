УЕФА 25-го ноября решил присудить техническое поражение сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. Неочевидное решение УЕФА прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Андрей Павелко в фейсбуке написал, что решение УЕФА – худшее из возможных вариантов. По мнению главы УАФ, это удар по спортивному принципу.

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Это очень опасный прецедент

"Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, в соответствии с которым должны определяться результаты матчей. Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Определенно нет!", – написал Павелко.

Павелко заявил, что воздерживался от комментариев по этому делу. Также он считает, что протокол УЕФА "Позвращение к игре" требует изменений.

Сознательно не комментировал тему раньше, потому что любое высказывание могло быть расценено, как давление на дисциплинарные органы УЕФА со стороны члена Исполкома УЕФА. В то же время история с отменой матча Швейцария – Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Позвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений,

– считает глава УАФ.

Павелко считает, что следует внести изменения в части определения сроков, которые предоставляются национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин.

"На ближайшем заседании Исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе "Возвращение к игре" срок не менее 48 часов – на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов – если дома", – написал Павелко.

Глава УАФ считает, что такие временные рамки позволили бы организовать и привезти сборную Украины в Люцерн на матч со Швейцарией.