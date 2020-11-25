УЄФА вирішив присудити збірній України технічну поразку за скасований матч 6-го туру Ліги націй зі Швейцарією. Поєдинок не відбувся 17 листопада, адже в збірній України стався спалах коронавірусу.

Генеральний секретар Федерації футболу Швейцарії Роберт Брайтер прокоментував рішення про технічну поразку збірної України. Про це повідомляє Федерація футболу Швейцарії.

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Ми раді, що збірна Швейцарії зможе грати в дивізіоні А

Чиновник швейцарської федерації послався на правила УЄФА й заявив, що рішення присудити Україні технічну поразку – відповідає цим нормам.

"Взяли до відома рішення УЄФА. З огляду на ситуацію, УЄФА встановив обов'язкові правила перед початком Ліги націй. Вони були передані всім асоціаціям у серпні, сьогоднішнє рішення засноване саме на цих правилах", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Брайтер повідомив, що команда хотіла здобути перемогу на полі. Втім, Швейцарія рада, що залишиться у найсильнішому дивізіоні Ліги націй – А.

Ми були б щасливішими заробити три очки на полі, ми були готові до гри. Тепер є рішення УЄФА. Ми раді, що збірна Швейцарії зможе грати в дивізіоні А Ліги націй в майбутньому,

– сказав Брайтер.

Що відомо про технічну поразку Україні?

17 листопада матч між Швейцарією та Україною в Люцерні був скасований через спалах COVID-19 у збірній України.

У день гри позитивний результат тесту на коронавірус отримав лишень Руслан Маліновський. Хоча позитивні результати були у Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова, вони могли зіграти, адже раніше вже перехворіли.

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Українську делегацію відправили на карантин, хоча наша сторона була готова зіграти матч 18 листопада.

УЄФА 25 листопада присудив Україні технічну поразку. Там вважають, що гра не відбулася з вини української сторони.

Українська асоціація футболу готується подати апеляцію. Якщо рішення залишиться чинним, то Україна вилетить у дивізіон B.