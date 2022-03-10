Василий в инстаграмме написал "Господи помилуй нас грешных" и добавил видео пятиминутной проповеди. Еще и обеспечил запись геотегом "Православие и любовь".

К слову Могут воспользоваться войной: у Ломаченко хотят отобрать чемпионский поединок

На видео батюшка рассказывает случай с молодым иеродиаконом Николаем (Сахаровым) – священнослужителем Константинопольской православной церкви, схиархимандритом, учеником и биографом Силуана Афонского.

"Я недавно сестрам приводил пример, когда молодой отец Николай в Первую мировую пытался понять скорбь, из-за самого себя, у него возникал протест к Богу. Удивление. "Господи, столько страданий, а где же ты?" И в самый момент вот этого искушения , ему явился Христос, висящий на кресте, Иисус спросил: "Разве ты за них распялся?" Ты ведь даже не на фронте. Ты страдаешь только эмоционально", - рассказал священник.

Реакция болельщиков

"Где был Бог, когда снаряд залетел в роддом Мариупольского? Дети даже не успели узнать вашего бога".

"В Мариуполе роддом обстрелян умышленно, причем здесь Бог. Это деяние человека по приказу другого человека. А батюшка, мне кажется, еще и Московского патриархата (могу ошибаться)."

"Лома, я тебя уважаю, но не хочется ли тебе уйти из Московского патриархата?"

Отметим, что Василий Ломаченко ранее присоединился к территориальной обороне своего города. Боксер защищает Белгород-Днестровский.

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