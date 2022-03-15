Ломаченко може побитись з Камбососом

Промоутер Боб Арум розповів про домовленість між командами Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа. Глава Top Rank заявив, що австралійський боксер готовий зачекати на українця, який зараз захищає рідну землю від окупантів.

Дивіться також Ломаченко після двох тижнів війни з Росією попросив "помилувати нас грішних": відео з патріархом

Нагадаємо, що Василь Ломаченко вступив у тероборону рідного Білгород-Дністровського. Лу ДіБелла надіслав лист, у якому йде мова про те, що Камбосос зачекає, але ненадовго.

Якщо все не зважитися до кінця тижня, Лу доведеться шукати інші варіанти для свого бійця. Отже, Камбосос зустрінеться з іншим суперником, і, сподіваюся він переможе, а потім Джордж зможе провести бій з Ломаченко, пізніше в цьому році. Звичайно, якщо конфлікт в його країні буде закінчений,

– сказав Арум.

Коротко про бій Ломаченко – Камбосос