Мы явно не друзья с российскими спортсменами, – украинская бобслеистка Гунько

Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала об отношении к российским спортсменам. Украинцам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовали избегать контактов с россиянами.

Гунько: их страна хочет нарушить целостность нашего государства

Гунько, которая стала первой в истории Украины бобслеисткой-участницей Игр, заявила, что украинцы не друзья с россиянами. Причина в том, что Россия – государство-агрессор.

К теме Россия – это страна, с которой мы воюем, – Гутцайт о рекомендациях украинцам на Олимпиаде-2022

Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт,

– сказала бобслеистка.

Она добавила, что пытается дистанцироваться от этого, однако из-за вооруженной агрессии России против Украины, по словам Лидии, пострадали друзья и знакомые.

"Стараешься дистанцироваться от этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадало много друзей и знакомых", – резюмировала украинка.

Украинцам рекомендовали избегать контактов с россиянами

Из-за допинга на Олимпийских играх в Пекине не будет ни российского флага, ни гимна. И все же спортсмены из России смогут выступить. Они будут представлены командой Олимпийского комитета России.

Перед Играми в Пекине министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали избегать любых контактов с россиянами.

У россиян это вызвало возмущение, из-за чего они обратились в Международный олимпийский комитет. МОК не выявил никаких нарушений.

Россияне уже попытались устроить провокацию в Пекине. Российские журналисты задали несколько вопросов украинскому фигуристу Ивану Шмуратко.

Он решил не игнорировать пропагандистов и на их вопросы отвечал на английском.

Церемония открытия Олимпийских игр 2022 состоится 4 февраля. Начало в 14: 00.