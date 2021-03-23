Денис Берінчик (15-0, 9 КО) на минулому тижні в головному бою вечора боксу в ТРЦ "Термінал" у Броварах технічним нокаутом в третьому раунді побив чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) і захистив титул WBO International в легкій вазі.

Після поєдинку українець кинув виклик колишньому бійцеві UFC Артему Лобову на бій на голих кулаках, а той відразу ж прийняв пропозицію Берінчика.

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Тепер же Денис в пояснив, чому вирішив битися на голих кулаках.

Пройшов черговий поєдинок, який зробив мій рекорд 15-0 ще більш привабливим. Але цей рекорд в десятки разів менше мого справжнього рекорду бійця! Так, саме бійця. Так як я б'юся все своє життя. Мій рекорд вуличних боїв на кулаках – більше 500 перемог. Я бився по п'ять разів на день, – сказав він.

"Я багато думав про ММА, але різнобічність цього виду не дає мені повноцінно зануритися в нього і паралельно не вилазити з боксерського движу. Найближчий для мене вид популярних єдиноборств – це кулачний бій! А так як Артем Лобов є найпопулярнішим в цих боях, я хочу битися саме з ним", – написав олімпійський призер.

Що відомо про бій Берінчик – Лобов