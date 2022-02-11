Мужик хочет подраться, – Беринчик объяснил, почему Джошуа отказался от отступных за бой с Усиком
Источник:Luckypunch.net
Известный украинский боксер Денис Беринчик (16-0, 9 КО) поделился мнением о том, почему британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отказался от отступных и решил провести реванш с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19- 0, 13 КО).
Энтони Джошуа всеми своими действиями показывает, что следующее сражение он хочет провести против Александра Усика. Британцу предлагали 90 миллионов долларов за отсрочку боя с украинцем.
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"Деньги? Да их уже и так у Джошуа полно. Также если бы и Усику сказали: "На тебе отступные", он сказал бы, что они ему не нужны. Тут уж просто мужик хочет подраться. Бокс – это мужской вид спорта, здесь нужно доказывать свою состоятельность. Здесь уже материальная ценность идет на второй план", – заявил Беринчик.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- После победы Усика британец потребовал реванша. Джошуа активировал такую опцию, которая была прописана в договоре боя.
- Фьюри мог вмешаться в планы Энтони, который получил несколько предложений с отступными. Все ради того, чтобы британец отступил и позволил отложить реванш с украинцем. В таком случае Тайсон попытается выйти на ринг против Усика. Александр сам не прочь попробовать свои силы в бою с Фьюри.
- Джошуа продолжает разбрасываться громкими заявлениями о победе во втором противостоянии с Усиком.