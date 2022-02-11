Мужик хочет подраться, – Беринчик объяснил, почему Джошуа отказался от отступных за бой с Усиком

Известный украинский боксер Денис Беринчик (16-0, 9 КО) поделился мнением о том, почему британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отказался от отступных и решил провести реванш с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19- 0, 13 КО).

Энтони Джошуа всеми своими действиями показывает, что следующее сражение он хочет провести против Александра Усика. Британцу предлагали 90 миллионов долларов за отсрочку боя с украинцем.

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"Деньги? Да их уже и так у Джошуа полно. Также если бы и Усику сказали: "На тебе отступные", он сказал бы, что они ему не нужны. Тут уж просто мужик хочет подраться. Бокс – это мужской вид спорта, здесь нужно доказывать свою состоятельность. Здесь уже материальная ценность идет на второй план", – заявил Беринчик.

Что известно о реванше Усик – Джошуа