Ентоні Джошуа усіма своїми діями показує, що наступний бій він хоче провести проти Олександра Усика. Британцю пропонували 90 мільйонів доларів за відтермінування бою з українцем.
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"Гроші? Та їх уже й так у Джошуа повно. Також якби і Усику сказали: "На тобі відступні", він сказав би, що вони йому не потрібні. Тут уже просто мужик хоче побитися. Бокс – це чоловічий вид спорту, тут потрібно доводити свою спроможність. Тут уже матеріальна цінність йде на другий план", – заявив Берінчик.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Після перемоги Усика британець зажадав реваншу. Джошуа активував таку опцію, яка була прописана у контракті бою.
- Ф'юрі міг втрутитись у плани Ентоні, який отримав декілька пропозицій з відступними. Все заради того, щоб британець відступився та дозволив відтермінувати реванш із українцем. У такому разі Тайсон спробує вийти у ринг саме проти Усика. Олександр сам не проти спробувати свої сили у бою з Ф'юрі.
- Джошуа продовжує розкидатись гучними заявами про перемогу у другому протистоянні з Усиком.