Энтони Джошуа всеми своими действиями показывает, что следующее сражение он хочет провести против Александра Усика. Британцу предлагали 90 миллионов долларов за отсрочку боя с украинцем.

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"Деньги? Да их уже и так у Джошуа полно. Также если бы и Усику сказали: "На тебе отступные", он сказал бы, что они ему не нужны. Тут уж просто мужик хочет подраться. Бокс – это мужской вид спорта, здесь нужно доказывать свою состоятельность. Здесь уже материальная ценность идет на второй план", – заявил Беринчик.

Что известно о реванше Усик – Джошуа