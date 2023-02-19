Мудрик подарил бутсы будущему игроку сборной Украины: фото встречи на "Стемфорд Бридж"
Источник:ФК Челси
После финального свистка матча чемпионата Англии, в котором Челси играли против Саутгемптона, Михаила Мудрика ждала приятная встреча. Его посетила украинская семья.
Военная агрессия России заставила покинуть свои дома миллионы украинцев. Среди беженцев оказалась семья юных футболистов – Марка и Луки.
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Особый день для юного Марка
В субботу, 18 февраля, они вместе с матерью и отцом посетили поединок АПЛ Челси – Саутгемптон. В день матча свой день рождения праздновал младший из братьев – Марко. После финального свистка Михаил Мудрик встретился с украинской семьей на "Стэмфорде Бридж".
22-летний вингер сфотографировался с гостями матча, а также сделал особый подарок. Михаил подарил имениннику бутсы и футболку Челси с личными автографами.
Мудрик вместе с украинской семьей / сайт Челси
Марко получил бутсы с автографом Мудрика / фото сайт Челси
Братья занимаются футболом и в будущем мечтают стать профессиональными игроками.
Оба парня опытные юниоры-футболисты, а их мастерство во владении мячом является огромным фактором для того, чтобы их приняли в сборную Украины,
– говорится в сообщении на сайте Челси.
Мудрик в Англии
- Напомним, что Михаил Мудрик 15 января стал игроком лондонского Челси. Донецкий Шахтер получил за своего бриллианта вместе с бонусами 100 миллионов евро. Но пока украинец не может адаптироваться к игре новой команды.
- Михаил уже сыграл 5 матчей за "синих", но не отличился ни одним результативным действием. Более того, ни в одном из этих поединках Челси не сумел одержать победу.