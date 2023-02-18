31-летний защитник Челси Калиду Кулибали прокомментировал игру двух новичков команды – Михаила Мудрика и Жоао Феликса. Защитник "синих" рассказал, что еще до перехода украинца был знаком с Михаилом из-за общения в соцсетях.

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Кулибали: Давно наблюдал за его игрой

Калида Кулибали доволен зимними трансферами "аристократов". Защитник приятно удивлен техникой Феликса и Мудрика.

Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдавшего за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы. Михаил очень крут на тренировках, это быстрый футболист, отлично работающий с мячом. Феликс тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на колдовство,

– сказал Кулибали.

Напомним, что Мудрик стал футболистом Челси 15 января 2023, а Феликс перешел в лондонский клуб на правах аренды из мадридского Атлетико. Арендное соглашение Жоао с "синими" рассчитано до конца июня 2023 года.

Как Мудрик и Феликс выступают за Челси

Мудрик после перехода в Челси сыграл за новую команду четыре матча, в которых не запомнился результативными действиями. Михаил может занести себе в актив только дебютную игру за "синих" против Ливерпуля в АПЛ. В других поединках украинец ничем не поражал. Левый вингер уже успел дебютировать за лондонцев в Лиге чемпионов, но в этой игре "аристократы" минимально проиграли дортмундской Боруссии (1:0).

Что касается Феликса, то в его активе 3 матча за Челси. Жоао уже успел отличиться голом во встрече АПЛ в ворота Вест Хэма. Его мяч принес ничью "синим" 1:1.

Отметим, что Челси зимой приобрели 9 футболистов, двое из них на правах аренды. Среди этих двух Феликс и голкипер Габриэл Слонина из американского Чикаго. Также в распоряжение Грэма Поттера прибыли следующие исполнители: Энцо Фернандес, Бенуа Бадиашилле, Нони Мадуэке, Мало Гюсто, Андрей Сантос и Давид Фофана. Все подписали полноценный контракт с лондонским клубом.

Интересно, что сам автор комментария Кулибали пополнил состав Челси в июле 2022 года, подписав соглашение с "синими" до конца июня 2026 года. Также в контракте опция продолжения сотрудничества еще на один год. Защитник перебрался в Лондон из итальянского Наполи.

К слову. Челси 18 февраля примет аутсайдера АПЛ Саутгемптон в рамках 24-го тура английского первенства. Команда Поттера с 31 баллом занимает только 10 место.