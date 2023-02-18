Челси – Саутгемптон 0:1
Гол: Уорд-Праус, 45+1.
В эти выходные в Англии проходят поединки 24 тура АПЛ. В первой игре субботы Арсенал одержал яркую победу над Астон Виллой в матче с голом Зинченко.
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Чуть позже свой поединок отыграл другой клуб украинца Челси. Команда Михаила Мудрика принимала главного аутсайдера турнира Саутгемптон, пишет 24 канал.
Сам вингер впервые за месяц не попал в основу команды. С первых минут на флангах появились Маунт и Мадуэке. В первом тайме Челси владел инициативой, но гости имели больше острых моментов.
Очередной провал Челси
Именно "святые" смогли уйти на перерыв с преимуществом. Уже в компенсированное к первому тайма время Саутгемптон заработал штрафной и Уорд-Праус по стандарту точно попал в угол ворот Аррисабалаги.
Во второй половине встречи Поттер выпустил Стерлинга, Хаверца и Мудрика. Впрочем, это лишь позволило лондонцам прижать соперника к воротам, но опасных ударов было мало.
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Жуткий момент произошел на 74 минуте, когда Секу Мара неудачно пробивал в падении и изо всех сил ударил по лицу Аспиликуэты. Врачи долгое время пытались привести Сесара в чувство, но в итоге защитника вынесли за поле.
Видео травмы Аспиликуэты:
Мудрик не помог
Из-за этой паузы судья добавил 12 минут, но Челси это не помогло. Что касается Мудрика, то украинцу не удалось достаточно обострить игру. Михаил не нанес ни одного удара и только раз пошел в дриблинг, заработав стандарт.
"Синие" продолжают черную полосу в чемпионате. В этом году подопечные Поттера одержали всего одну победу в восьми матчах и остаются на 10 месте. В топ-четверку десять очков при том, что у Ньюкасла (4 место) есть игра в запасе.