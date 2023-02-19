Военная агрессия России заставила покинуть свои дома миллионы украинцев. Среди беженцев оказалась семья юных футболистов – Марка и Луки.

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Особый день для юного Марка

В субботу, 18 февраля, они вместе с матерью и отцом посетили поединок АПЛ Челси – Саутгемптон. В день матча свой день рождения праздновал младший из братьев – Марко. После финального свистка Михаил Мудрик встретился с украинской семьей на "Стэмфорде Бридж".

22-летний вингер сфотографировался с гостями матча, а также сделал особый подарок. Михаил подарил имениннику бутсы и футболку Челси с личными автографами.

Мудрик вместе с украинской семьей / сайт Челси

Марко получил бутсы с автографом Мудрика / фото сайт Челси

Братья занимаются футболом и в будущем мечтают стать профессиональными игроками.

Оба парня опытные юниоры-футболисты, а их мастерство во владении мячом является огромным фактором для того, чтобы их приняли в сборную Украины,

– говорится в сообщении на сайте Челси.

Мудрик в Англии