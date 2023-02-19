Військова агресія Росії змусила покинути свої домівки мільйони українців. Серед біженців опинилася сім'я юних футболістів – Марка та Луки.
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Особливий день для юного Марка
У суботу, 18 лютого, вони разом з матір'ю та батьком завітали на поєдинок АПЛ Челсі – Саутгемптон. У день матчу свій день народження святкував менший з братів – Марко. Після фінального свистка Михайло Мудрик зустрівся з українською родиною на "Стемфорд Брідж".
22-річний вінгер сфотографувався з гостями матчу, а також зробив особливий подарунок. Михайло подарував імениннику бутси та футболку Челсі з особистими автографоми.
Мудрик разом з українською родиною / сайт Челсі
Марко отримав бутси з автографом Мудрика / фото сайт Челсі
Брати займаються футболом і в майбутньому мріють стати професійними гравцями.
Обидва хлопці є досвідченими юніорами-футболістами, а їхня майстерність у володінні м’ячем є величезним фактором для того, щоб їх прийняли в збірну України,
– йдеться у повідомленні на сайті Челсі.
Мудрик в Англії
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик 15 січня став гравцем лондонського Челсі. Донецький Шахтар отримав за свого діаманта разом з бонусами 100 мільйонів євро. Але поки що українець не може адаптуватися до гри нової команди.
- Михайло вже зіграв 5 матчів за "синіх", але не відзначився жодною результативною дією. Ба більше, у жодному з цих поєдинках Челсі не зумів здобути перемогу.