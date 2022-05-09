Возвращение в общую группу

21-летний левый вингер вернулся в общую группу "сине-желтых" после повреждения. Травму Михаил Мудрик получил в последнем благотворительном матче Шахтера.

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Игрок "горняков" приехал в расположение главной команды страны с повреждением. Уже на месте в Словении Мудрика ждало медицинское обследование, которое показало сложность травмы. К счастью, все обошлось, она оказалась несерьезной.

Напомним, что на открытой тренировке вне команды были еще два футболиста. Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от повреждения, а Алексей Гуцуляк почувствовал боль в колене, поэтому отправился, чтобы сделать МРТ-снимок.

Сейчас под рукой Александра Петракова тренируются 23 футболиста. спустя некоторое время в национальную команду подтянутся легионеры. Наставник заявлял, что украинские сборники, выступающие за границей, отказались от отдыха после окончания сезона ради скорейшего приезда в сборную.

Что известно о Михаиле Мудрике

Левый вингер является питомцем донецкого клуба. Успел поиграть за команду Шахтера до 17 лет и Шахтер-2.

Побывал в аренде в киевском Арсенале и черниговской Десне.

В январе 2021 года присоединился к главной команде дончан.

В нынешнем сезоне, который из-за войны закончился досрочно, отыграл 19 матчей, в которых отметился 2 голами и 9 результативными передачами.

Его контракт с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Мудриком активно интересуются английский Брентфорд и германский Байер. Михаил не прочь одеть футболку леверкузенского клуба.

Подготовка сборной Украины в Словении: главное

Национальная команда начала прибывать в Брно, что в 40 километрах от Любляны, еще в первых числах мая. Сначала с делегацией прибыло только четыре футболиста, которые на данный момент находились в Украине.

Уже 2 мая присоединились игроки донецкого Шахтера, а 5-го прилетели динамовцы.

Подготовка к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня) продлится около месяца.

Подопечные Петракова проведут ряд контрольных спаррингов. По словам президента УАФ Андрея Павелко, "сине-желтые" сыграют четыре или пять матчей. Первый соперник уже известен. Им станет Боруссия в Менхенгладбах.