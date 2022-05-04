Еще один клуб Европы заинтересовался талантом Шахтера

Леверкузенский Байер стал в один ряд с другими европейскими клубами, интересующимися талантливым футболистом группы атаки "горняков". Немецкий клуб занимается укомплектованием состава, его усилением, чтобы с обновленной командой начать новый сезон.

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Отметим, что в сезоне-2021/2022 Байер идет третьим в турнирной таблице Бундеслиги. Байер опережает ближайшего конкурента на три очка – 58 против 55 у Фрайбурга. Леверкузенская команда сражается за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

Впереди у Байера два поединка – против Хоффенхайма и Фрайбурга, который станет ключевым.

Трансфер Мудрика оценивается в 20 миллионов евро.

Из-за войны украинские клубы попали в сложную ситуацию, поэтому вынуждены отпускать своих футболистов, продавая их в другие команды. Такой ситуацией может воспользоваться любой клуб, который бросил глаз на вингера "горняков".

Напомним, что в последнем благотворительном матче Шахтера против Хайдука Мудрик получил повреждение. Однако даже травма не помешала Михаилу приехать в расположение сборной Украины. Уже во время подготовки к игре против Шотландии игрок донецкого клуба пройдет медицинское обследование, где будет установлена ​​серьезность его повреждения.

Что известно о Михаиле Мудрике

  • Михаил Мудрик – питомец донецкого Шахтера. В январе 2021 года присоединился к главной команде "горняков".
  • До этого футболист уже успел поиграть в аренде – в киевском Арсенале и черниговской Десне.
  • За это время уже успел сорвать овации болельщиков Реала на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов.
  • В сезоне-2021/2022 Мудрик отыграл в футболке "горняков" 19 поединков, в которых забил 2 гола и сделал 9 ассистов.
  • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет всего четыре миллиона евро. Однако Шахтер захочет выручить за талантливого питомца гораздо больше.
  • Ранее сообщалось, что Мудрик покинул расположение Шахтера ради контракта с английским Брентфордом. Но в донецкой команде быстро опровергли данную информацию.