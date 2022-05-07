Петраков: Они ответили, что им не нужен отдых
Сейчас в расположении сборной Украины тренируется 23 футболиста, трое из них не занимаются с основной группой из-за повреждений. Общаясь с журналистами, Александр Петраков рассказал о подготовке команды к игре против Шотландии.
Смотрите также Сборная Украины провела открытую тренировку на сборах в Словении
Ответил наставник на вопрос о легионерах, которые подтянутся в национальную команду по окончании сезона в зарубежных чемпионатах.
Петраков отметил легионеров, отказавшихся от отдыха ради приезда в сборную. Футболисты готовы приехать в расположение команды сразу после сыгранных поединков за клуб.
Также главный вождь не стал раскрывать детали приглашения Игнатенко, выступающего в аренде во французском Бордо. Петраков заинтриговал болельщиков.
Вызов Даниила Игнатенко? Надо, чтобы была интрига, подождите. 16 мая приедут еще четыре футболиста – Зубков, Качараба, Яремчук, Сикан. Они 15 мая играют, спросил, сколько им нужно отдохнуть дней. Они ответили, что им не нужен отдых, едем в сборную,
– ответил наставник "сине-желтых".
Сборная Украины готовится в Шотландию: главное о подготовке
- В первые дни мая сборная Украины начала прибывать в Брно, что в 40 километрах от Любляны. Сначала с делегацией в Словению приехали всего четыре футболиста, а уже на следующий день к команде присоединились игроки Шахтера.
- 5 мая в расположение прибыли динамовцы.
- Подготовка "сине-желтых" к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии, которая состоится 1 июня в Глазго, продлится почти один месяц.
- В тренировочный процесс будут включены контрольные спарринги. Первый соперник уже известен, им станет Боруссия Менхенгладбах. Против немецкого клуба подопечные Петракова сыграют 11 мая.
- По информации президента УАФ Андрея Павелко, сборная сыграет четыре или пять товарищеских поединков. Названия других оппонентов пока не раскрывают.
- Чтобы выйти на Мундиаль команде Петракова, нужно одержать две подряд победы. Сначала "сине-желтые" должны пройти шотландцы, а уже 5 июня выиграть у Уэльса.