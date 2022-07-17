Мудрик рассказал, почему решил перейти на украинский

17 июля 2022 , 15:46
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Источник:

trendets.camp

После 24 февраля все больше украинцев начинает учить родной язык. Ведь никто не хочет ассоциировать себя с оккупантами.

Мудрик: Это больше такая принципиальная позиция

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, что решил перейти на украинский. Футболист объяснил, почему именно сейчас решил это сделать.

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Это больше таковая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей,
– сказал Мудрик.

В очереди за талантливым и перспективным 21-летним игроком стоит сразу несколько именитых клубов – немецкий Байер, английский Брентфорд и итальянский Ювентус.

Сам футболист говорил, что больше симпатизирует Байеру.

Transfermarkt оценивает Михаила в 9 миллионов евро.

Патриотическое решение футболистов

  • Все больше украинских футболистов принимают решение говорить по-украински. В их числе капитан Динамо Сергей Сидорчук, недавно он заявил, что его семья общается государственной.
  • Он хочет, чтобы его дети разговаривали в быту исключительно на украинском.
  • Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему игроки национальной команды решили перейти на украинский.
  • Нападающий Миная Евгений Селезнев после 24 февраля также решил общаться на украинском. Он пытается говорить на родном языке даже несмотря на упреки родных и знакомых.
Автор: Дарина Жданович