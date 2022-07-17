Мудрик: Це більше така принципова позиція

Півзахисник Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик розповів, що вирішив перейти на українську. Футболіст пояснив, чому саме зараз вирішив це зробити.

Читайте також Шахтар оголосив суперників у благодійному турне на підтримку України

Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей,

– сказав Мудрик.

У черзі за талановитим і перспективним 21-річним гравцем стоять одразу декілька іменитих клубів – німецький Байєр, англійський Брентфорд та італійський Ювентус.

Сам футболіст казав, що більше симпатизує Байєру.

Transfermarkt оцінює Михайла у 9 мільйонів євро.

Патріотичне рішення футболістів