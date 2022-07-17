Мудрик: Это больше такая принципиальная позиция

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, что решил перейти на украинский. Футболист объяснил, почему именно сейчас решил это сделать.

Читайте также Шахтер объявил соперников в благотворительном турне в поддержку Украины

Это больше таковая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты говоришь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей,

– сказал Мудрик.

В очереди за талантливым и перспективным 21-летним игроком стоит сразу несколько именитых клубов – немецкий Байер, английский Брентфорд и итальянский Ювентус.

Сам футболист говорил, что больше симпатизирует Байеру.

Transfermarkt оценивает Михаила в 9 миллионов евро.

Патриотическое решение футболистов