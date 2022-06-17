Бущан: З початком війни все змінилося

За словами Георгія, гравці національної команди вже як рік спілкуються українською. Він розповів про важливе рішення "синьо-жовтих".

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В збірній вже як мінімум рік всі розмовляють українською. Ми на Євро давали інтерв’ю українською. Вирішили, що коли приїжджаєш в збірну, то треба переходити на рідну мову,

– сказав Бущан.

Футболіст національної команди по приїзду додому зустрівся з українськими бійцями.

"З початком війни все змінилося. В кожного українця до 24 лютого були свої плани, в мене теж. А станом на сьогодні планую лише на день вперед. Я повернувся в Київ, ми скучили. Знаєте, як тільки заїхали в Україну, то одразу відчуття – вдома.

Я вже не вперше їздив до поранених бійців. Війна ж почалася у 2014-му. Ми тут в Києві відвідували хлопців. Скажу, що кожного разу це важко. Всі молоді, але духом сильні. Дивитися їм в очі… Такі розмови з ними завжди, що вони кажуть нам: "Займайтеся своїми справами. Робіть все так, щоб нам соромно за вас не було". Ми їх підтримуємо, вони нас теж", – зазначив голкіпер.

"Краще, ніж в Україні, немає ніде"

Бувши у Польщі, збірна України зустрілася зі своїми земляками, які втекли від війни. Голкіпер наголосив, що краще ніж в Україні нема ніде.

"Коли в Польщі зустрілися з біженцями, то малий хлопчик, років десь п’яти, малював війну. Там був притулок на 7 тисяч людей. Бачити це все – жах. В цілому там роблять все, щоб люди ні в чому собі не відмовляли. Але атмосфера така собі. Діти бігають, деякі ще не розуміють, грають в футбол, у хованки. Але є й старші, їх шкода. Всі жили, раділи життю, країна з кожним роком розцвітала.

От хотіли в мирний час покататися по Європі. Покаталися в немирний і тепер скажу: "Краще, ніж в Україні, немає ніде". Магазини працюють 24 години, лікарні також. Все, що потрібно – є. Навіть дороги в нас є", – заявив Георгій.

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