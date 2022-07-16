Благотворительное турне продолжается

Сразу три благотворительных матча Шахтера под эгидой Shakhtar Global Tour for Peace состоятся в Нидерландах. "Горняки" сыграют против нидерландских клубов.

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22 июля команда из Донецка выйдет на футбольное поле против Фортуны, выступающей за город Ситтард. Это будет дебютный поединок для Игоря Йовичевича на тренерском мостике дончан.

Через четыре дня 26 июля Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов Аяксом, а 30 июля против Утрехта. Два последних матча состоятся на домашних аренах оппонентов.

Все вырученные от поединков средства пойдут на нужды украинских защитников и пострадавших от войны украинцев.