Михаил Мудрик передал "теплый привет" оккупантам

После начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены, как и вся нация, объединились ради победы против врага. Наши атлеты воюют донатят, волонтерят, а также с большим удовольствием передают подарки оккупантам.

Свое "гостеприимство" для захватчиков решил продемонстрировать и Михаил Мудрик. Украинец решил согреть россиян в эти холодные летние вечера.

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Украина – гостеприимная нация, но есть нюанс

Вингер сборной Украины и лондонского Челси опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета, на которой написано: "Теплый привет от Мудрика М".



Привет оккупантам от Мудрика / Скриншот из инстаграма футболиста

Что известно об игре Мудрика после трансфера в английский клуб

Мудрик в футболке Челси 17 раз выходил на поле в сезоне-2022/23, у которых не отмечался голами, но совершил 2 ассиста. Вошел в тройки самых быстрых игроков АПЛ . Челси по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.