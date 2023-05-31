Мудрик отличается большой скоростью, которую он может развить во время матча. Это он продемонстрировал и в АПЛ, войдя в тройку самых быстрых игроков чемпионата.

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В одном из матчей украинцу удалось развить скорость 36,63 километра в час. Сейчас это третий показатель в нынешнем сезоне в АПЛ. Украинца опережают только Бреннан Джонсон с Ноттингем Форест (36,7 км/ч) и Кайл Уокер из Манчестер Сити (37,31 км/ч).

При этом Мудрик провел всего 15 матчей в АПЛ в этом сезоне, в которых вышел в стартовом составе 7 раз. Джонсон же сыграл 38 матчей, а Уокер – 28.

Стоит отметить, что это не первый раз Мудрик демонстрирует такую скорость во время футбольного матча. 25 октября 2022 года тогда еще игрок Шахтера разогнался до 36,6 километра в час в матче Лиги чемпионов против Селтика на выезде. В донецком клубе тогда заявили, что это новый рекорд клуба по скорости.