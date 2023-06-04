Свою "гостинність" для загарбників вирішив продемонструвати і Михайло Мудрик. Українець вирішив зігріти росіян у ці холодні літні вечори.

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Україна – гостинна нація, але є нюанс

Вінгер збірної України та лондонського Челсі опублікував фото, на якому зображена артилерійська міна для стрільби з міномета, на якій написано: "Теплий привіт від Мудрика М".



Привіт окупантам від Мудрика / Скриншот із інстаграму футболіста

Нагадаємо. Михайло Мудрик цієї зими перейшов з Шахтаря до лондонського Челсі за рекордну суму для українських футболістів.

Що відомо про гру Мудрика після трансферу в англійський клуб