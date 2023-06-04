Леся Церенко в 1/16 финала Ролан Гаррос разгромила победительницу US Open-2019 Бьянку Андрееску. После матча у украинской теннисистки спросили о ее мотивации в Туре и влиянии войны на состояние спортсменки. Леся, как обычно, была максимально откровенной.

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Цуренко размышляла над окончанием карьеры, чтобы стать волонтером

Украинская теннисистка рассказала, что ей было очень сложно продолжать карьеру из-за психологического состояния. После начала полномасштабного вторжения российских варваров на территорию Украины, у спортсменки начались панические атаки и мысли были далеко не о спорте. Но помог психолог, после работы с которым Леся начала ставить более серьезные цели, чем просто спортивные достижения, выходя на корт.

Я буду откровенной – я хочу зарабатывать на корте как можно больше, чтобы донатить как можно больше. На самом деле это более важная цель, которую я для себя определила, когда решила, что буду продолжать играть и останусь в Туре. Как я уже говорила, я никогда не играла ради денег. Никогда в жизни, выходя на корт, я не думала о том, насколько большие призовые я получу в случае победы. Но, опять-таки повторюсь, год назад был момент, когда я думала: хорошо, возможно, я вернусь домой и буду волонтером и буду делать все, что необходимо для моей страны,

– рассказала украинка.

Но все изменил разговор с Александром Долгополовым, который помог Лесе остаться в Туре, подчеркнув, что украинскому войску нужны деньги, а она может больше их зарабатывать именно играя в теннис.

Вся энергия направлена на помощь Украине

Поэтому Цуренко продолжает играть и, как мы видим, в последнее время игра и результаты нашей теннисистки улучшились, что автоматически означает, что и финансовая помощь от нее для украинской армии увеличивается.

Так что я продолжаю играть. Я хочу совершенствоваться. Я хочу улучшить свою игру и я буду донатить. Это то, что я часто делаю, и мне становится легче, когда это делаю, потому что я все еще чувствую вину за то, что я не в Украине. Я делаю что-то действительно... Вы знаете, спорт – это определенно что-то замечательное. Да, да, именно об этом больше всего мыслей в моей голове. И часто, когда у меня бывают сложные моменты в матче, я напоминаю себе, что я из Украины, что я часть сильнейшей нации, и я горжусь тем, что я украинка,

– подытожила Цуренко.

Браво нашей Лесе за ее деятельность и публичное освещение войны на всех площадках, несмотря на то, что теннисные чиновники очень часто пытаются обходить стороной самую важную тему и переживают за русских и белорусских спортсменах больше, чем за украинских.

Отметим. Следующий матч на Ролан Гаррос Леся Цуренко сыграет 5 июня против большой подруги Украины и первой ракетки мира – Иги Швентек.