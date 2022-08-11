Мудрик: Никогда не знаешь, как сложится будущее

21-летний футболист подтвердил, что были реальные предложения от Байера, Ювентуса и Брентфорда. Однако он продолжит свою карьеру в Шахтере.

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"Были реальные предложения от Байера, Ювентуса и Брентфорда (на момент разговора). Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что в настоящее время будет лучше, чтобы я остался.

Не люблю загадывать заранее, потому что никогда не знаешь, как сложится будущее. Само время покажет, когда нужно уходить. Футболист не должен выходить на поле с мыслями, какие последствия будут от его ошибок и какова ответственность на нем. Если исходишь с этими мыслями, то будет очень тяжело играть", – рассказал Мудрик.

"Сначала вкладываешь силы и терпение"

Футболист вспомнил сотрудничество с бывшим специалистом "горняков", а именно – как оправдал его доверие.

"Когда был Де Дзерби, он неоднократно давал шанс мне и Жори (Судакову). Мы показывали, что можем играть в основном составе. Помню матч с Десной и Черноморцем, когда мы вместе вышли в основе. Я считаю, что мы оправдывали его доверие и уже тогда показывали, что готовы конкурировать и быть игроками первого состава.

Далеко за примером не следует ходить. Возьмем Аякс – клуб воспитывает своих игроков, а затем продает за большие деньги. И таким молодым составом они добились хороших результатов. Можно использовать их опыт и попытаться играть своими питомцами. Возможно, стратегия клуба где-то изменится и будет ставка на своих питомцев – им будут давать играть, внушать уверенность, чтобы они прогрессировали и показывали результат, а затем продавать. Сначала вкладываешь силы и терпение, а потом можно заработать миллионы из их продаж", – добавил Михаил.

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