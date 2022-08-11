Мудрик: Ніколи не знаєш, як складеться майбутнє

21-річний футболіст підтвердив, що були реальні пропозиції від Баєра, Ювентуса та Брентфорда. Однак він продовжить свою кар'єру в Шахтарі.

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"Були реальні пропозиції від Баєра, Ювентуса та Брентфорда (на момент розмови). Але ми сіли з керівництвом клубу, поспілкувалися і вирішили, що на даний час буде краще, щоб я залишився.

Не люблю загадувати наперед, бо ніколи не знаєш, як складеться майбутнє. Сам час покаже, коли потрібно йти. Футболіст не повинен виходити на поле з думками, які наслідки будуть від його помилок і яка відповідальність лежить на ньому. Якщо виходиш з цими думками, то буде дуже важко грати", – розповів Мудрик.

"Спочатку вкладаєш сили та терпіння"

Футболіст пригадав співпрацю з колишнім фахівцем "гірників", а саме – як виправдав його довіру.

"Коли був Де Дзербі, то він неодноразово давав шанс мені та Жорі (Судакову). Ми показували, що можемо грати в основному складі. Пам’ятаю матч з Десною та Чорноморцем, коли ми разом вийшли в основі. Я вважаю, що ми виправдовували його довіру. І вже тоді показували, що готові конкурувати та бути гравцями першого складу.

Далеко за прикладом не треба ходити. Візьмемо Аякс – клуб виховує своїх гравців, а потім продає за великі гроші. І таким молодим складом вони досягали хороших результатів. Можна використати їхній досвід і спробувати грати своїми вихованцями.

Можливо, стратегія клубу десь зміниться і буде ставка на своїх вихованців – їм будуть давати грати, вселяти впевненість, щоб вони прогресували та показували результат, а потім продавати. Спочатку вкладаєш сили та терпіння, а потім можна заробити мільйони з їхнього продажу", – додав Михайло.

Що сказав агент футболіста