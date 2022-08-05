Срна: Мудрик – это наш футболист

Директор "горняков" заявил, что клуб не готов продавать Мудрика. Он также выделил гол игрока в матче против Аякса.

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"Были предложения, но президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик – лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И это показывает. Гол, который он забил Аяксу… Поищите на ютубе – не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.

Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа – тогда президент будет рассматривать его продажу", – сказал Срна.

Также хорватский специалист сколько стоит Мудрик.

У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика, на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В третьих, он любит Шахтер. Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас на своем месте и остается в команде. У Мудрика безумный потенциал,

– сказал директор Шахтера.

"Я ему сказал: "Миша, у тебя все впереди. Ты с Шахтером можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь". Цену делает рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в Аякси, то за него просили бы 100 миллионов.

Мудрик – наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем его большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле", – добавил Срна.

Что известно об "охоте" за Мудриком