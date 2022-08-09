Алехин: Война спутала все карты

По словам Алехина, у Мудрика есть "огромное желание перейти в один из европейских топчемпионатов". Это связано с тем, что чемпионат Украины в этом году будет гораздо слабее предыдущих.

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Отъезд легионеров, проведение матчей не на лучших полях, многочасовые переезды на автобусе, конечно, вряд ли способствуют прогрессу игрока. Мое мнение, что если бы не было войны, Шахтер – лучший вариант для продолжения карьеры Михаила. Как говорится, война спутала все карты,

– сказал агент футболиста.

Агент Мудрика заверил, что "Шахтер" отклонил все предложения.

"Получив, на мой взгляд, несколько солидных финансовых предложений как для клуба, так и для игрока, и учитывая, что происходит в нашей стране, мы с игроком надеялись, что Шахтер примет одно из них. Но сейчас Шахтер отклонил все предложения. В клубе хотят получить большую компенсацию.

Приятно, что директор по футболу Шахтера Дарио Срна высоко оценил Мудрика, поставив его в ряд со звездами мирового футбола. Приятно и то, что за последние годы Шахтер инвестировал большие деньги в талантливых легионеров, но самым востребованным и дорогим оказался Михаил Мудрик", – отметил Алехин.

Также Алехин подчеркнул, что Мудрик хочет развиваться, играть на самом высоком уровне и защищать цвета национальной сборной.

Сейчас Михаил Мудрик – игрок Шахтера, он с уважением относится к своему клубу, является большим профессионалом и отдается на 100% как в официальных матчах, так и на тренировках.

– преодолевал представитель Михаила.

Позиция "горняков"