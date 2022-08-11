Домжале – Шахтер 0:3

Голы: Мудрик, 11 (п), 32, Топалов, 34

10 августа "горняки" одержали минимальную победу над Аль-Адалу из Саудовской Аравии. Единственный гол в матче забил Данило Сикан и то после рикошета от игрока соперника мяч залетел в сетку ворот, пишет 24 канал.

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В этот же день Шахтер сыграл еще один спарринг. Соперником стало словенское Домжале. Уже на 11-й минуте дончане заработали право на пенальти. К отметке подошел Мудрик, разведший мяч за голкипера по разным углам ворот. Счет стал 0:1 в пользу донецкого клуба.

Ударную 2-минутку Шахтер выдал после экватора первого тайма. На 32-й минуте Матвиенко классно вырезал Мудрика. Михаил приблизился к воротам Домжале и легко переиграл голкипера. "Горняки" удвоили преимущество 0:2.

Уже через две минуты счет стал 0:3 в пользу Шахтера. Мяч после нескольких рикошетов попал под удар Топалову, который поймал мяч на ногу и в одно касание пробил по воротам Домжале. Мяч после рикошета соперника оказался в сетке ворот.

Шахтер за один день одержал две победы. Это первые победы Игоря Йовичевича во главе "горняков".

Видеообзор матча Домжале – Шахтер