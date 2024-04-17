Решение "горняков" лишило чемпионства: гранд Германии мог украсть Мудрика из-под носа Челси

Михаил Мудрик никак не может закрепиться в основе Челси. На фоне таких нестабильных выступлений появляется все больше слухов о вероятных вариантах для украинца относительно продолжения карьеры.

В середине января 2023-го года Михаил Мудрик подписал контракт с Челси. Хотя мог перебраться в топовый чемпионат Европы еще годом ранее.

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Журналист и комментатор Игорь Цыганик сообщил, что еще летом 2022-го тогда еще левым вингером Шахтера серьезно интересовался Байер. Мудрик даже уже успел познакомиться с "Бай-Ареной" и съездить в офис "фармацевтов".

Леверкузенский клуб предлагал за Михаила 22-23 миллиона. Но тогда "горняки" не отпустили своего футболиста, который после того выдал невероятную игру в Лиге чемпионов, чем еще повысил свою трансферную цену.

Шахтер сохранил Мудрика и продал его уже не за 22-23 миллиона, а за целых 100 миллионов евро (30 из которых в виде бонусов). И невозможно сравнивать финансовые условия, которые ему предлагали в Байере, и те, которые у Михаила есть сейчас в Челси.

Мудрик тогда очень хотел, но потом была его блестящая ЛЧ с Шахтером и предложение от Челси существенно другого уровня. Что сейчас говорить. Футбол не имеет условного способа. Сейчас нужно думать о том, как становиться чемпионом с Челси,

– добавил Цыганык.

Отметим, что в прошлом туре Бундеслиги Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Разгромная победа над Вердером 5:0 только украсила этот красивый сезон в исполнении команды Хаби Алонсо.

Зато Челси никак не может выбраться выше в турнирной таблице АПЛ. После 31-го сыгранного поединка идет на 9-м месте, набрав 47 баллов. В прошлом туре "аристократы" разгромили дома Эвертон 6:0. Мудрик отыграл 80 минут, но голевыми действиями не отметился.

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