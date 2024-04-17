Решение "горняков" лишило чемпионства: гранд Германии мог украсть Мудрика из-под носа Челси
Источник:Цыганык LIVE
Михаил Мудрик никак не может закрепиться в основе Челси. На фоне таких нестабильных выступлений появляется все больше слухов о вероятных вариантах для украинца относительно продолжения карьеры.
В середине января 2023-го года Михаил Мудрик подписал контракт с Челси. Хотя мог перебраться в топовый чемпионат Европы еще годом ранее.
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Мог поднять над головой "Серебряную салатницу"
Журналист и комментатор Игорь Цыганик сообщил, что еще летом 2022-го тогда еще левым вингером Шахтера серьезно интересовался Байер. Мудрик даже уже успел познакомиться с "Бай-Ареной" и съездить в офис "фармацевтов".
Леверкузенский клуб предлагал за Михаила 22-23 миллиона. Но тогда "горняки" не отпустили своего футболиста, который после того выдал невероятную игру в Лиге чемпионов, чем еще повысил свою трансферную цену.
Шахтер сохранил Мудрика и продал его уже не за 22-23 миллиона, а за целых 100 миллионов евро (30 из которых в виде бонусов). И невозможно сравнивать финансовые условия, которые ему предлагали в Байере, и те, которые у Михаила есть сейчас в Челси.
Мудрик тогда очень хотел, но потом была его блестящая ЛЧ с Шахтером и предложение от Челси существенно другого уровня. Что сейчас говорить. Футбол не имеет условного способа. Сейчас нужно думать о том, как становиться чемпионом с Челси,
– добавил Цыганык.
Отметим, что в прошлом туре Бундеслиги Байер впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Разгромная победа над Вердером 5:0 только украсила этот красивый сезон в исполнении команды Хаби Алонсо.
Зато Челси никак не может выбраться выше в турнирной таблице АПЛ. После 31-го сыгранного поединка идет на 9-м месте, набрав 47 баллов. В прошлом туре "аристократы" разгромили дома Эвертон 6:0. Мудрик отыграл 80 минут, но голевыми действиями не отметился.
Шаткая карьера Михаила Мудрика в Челси
- Левый вингер совмещенный контракт с лондонским клубом до конца июня 2031-го года.
- В футболке Челси 23-летний футболист сборной Украины уже провел 51 матч – 6 голов и 4 ассиста.
- В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик отыграл за "синих" уже 34 поединка (6 мячей и 2 голевые передачи).
- Хотя Михаил и не является стабильным игроком основного состава, но Мудрик чувствует себя счастливым в Лондоне. Футболист не планирует покидать команду на фоне всех слухов о возможном уходе.