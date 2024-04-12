Если в сборной Украины Михаил Мудрик показывает стабильно высокие выступления, то так точно нельзя сказать о его играх за лондонское Челси. Украинец, за которого выложили 100 миллионов евро, никак не может зацементировать свое место в старте "аристократов".

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Сконцентрирован на выступлениях в Лондоне

Бывший "горняк" преимущественно появляется на поле с замены. К примеру, в прошлом туре АПЛ Мудрик вступил в игру только на 82-й минуте, когда сменил Нони Мадуэке. Михаил не отметился результативными действиями, а его Челси неожиданно сыграло вничью с Шеффилдом 2: 2.

В общем украинский левый вингер уже принял участие в 33-х матчах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Из-за нестабильных выступлений вокруг Михаила летает много слухов о его возможном уходе из лондонского клуба. Были инсайды, что зимой у украинского вингера был вариант с арендой в мюнхенскую Баварию, но дело так и не дошло до переговоров.

Параллельно с этим любовь болельщиков Челси к Мудрику меняется со скоростью света. После удачного матча фаны разбрасываются комплиментами в сторону Михаила, а уже через игру просят выгнать его из команды.

Несмотря на это Мудрик доволен своей карьерой в Челси и счастлив в Лондоне. Он не берет в голову критику людей и продолжает усердно работать над собой. Михаил не планирует в ближайшее время менять команду.

Напомним, что главный тренер Маурисио Почеттино самостоятельно пытался вернуть украинцу уверенность в себе. Несмотря на это выступления Челси тоже не впечатляют. Клуб из Лондона занимает лишь 9-ю позицию в таблице АПЛ, набрав 44 балла в 30-ти сыгранных поединках.

Только после двух прошедших туров "синие" смогли несколько улучшить свою позицию в турнирной таблице первенства.

Интересно! Следующий матч Челси проведет 15 апреля дома против Эвертона. Начало в 22:00.

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