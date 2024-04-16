Челси – Эвертон 6:0

Голы: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен), Джексон, 44, Гилкрист, 90.

В чемпионате Англии 2023-2024 подошел к завершению 33 тур. На понедельник была вынесена игра с участием украинцев – Челси принимал Эвертон, пишет 24 канал.

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Убийственный первый тайм

"Ириски" из-за очковых штрафов вынуждены бороться за выживание, тогда как Челси ожил в последние месяцы. Команда Маурисио Почеттино вплотную приблизилась к еврокубковой зоне.

Участие в игре на "Стэмфорд Бридж" приняли оба украинца, Мудрик и Миколенко вышли с первых минут. Интрига же в матче умерла довольно быстро, уже в середине первого тайма.

Героем встречи можно назвать лидера Челси Кола Палмера, который оформил первый в карьере покер. Трижды англичанин забил до перерыва. Сначала Кол поразил ворота Пикфорда дальним ударом, а позже отличился после прострела Мудрика на добивании.

Палмер унижает соперников

В конце концов третий гол Палмеру подарил сам вратарь Эвертона. Джордан вышел к центру поля и отдал прямо на ногу Кола, который дальним ударом поразил пустые ворота "ирисок".

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Четвертый гол Челси забил перед перерывом благодаря удару Джексона после навеса с фланга. А поставил точку во встрече тот же Палмер в середине второго тайма. Дукуре скосил хавбека в собственной площадке и сам Кол уверенно исполнил приговор.

Благодаря этому мячу игрок Челси поравнялся с Эрлингом Холандом и возглавил бомбардирскую гонку в АПЛ (по 20 голов). Окончательно добил гостей Гилкрист, который вышел на замену и отметился первым для себя голом в чемпионате Англии.

Как сыграли Мудрик и Миколенко

Что же касается Мудрика, то Михаил был причастен разве что ко второму голу Челси. Кроме того, украинец нанес два удара (один в створ). Миколенко же провел серый матч, не впечатлив даже точностью пасов (64%). В нападении же хозяева не дали украинцу создать хоть какую-то угрозу.

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Победа позволила Челси подобраться к еврокубковой зоне на расстояние трех очков. При этом команда Почеттино имеет на матч меньше Ньюкасла и Манчестер Юнайтед. В свою очередь Эвертон остается 16-ым, в двух баллах впереди зоны вылета.