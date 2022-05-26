Мудрик и Миколенко вернулись в общую группу сборной Украины

Двое важных футболистов возобновили тренировку в общей группе сборной Украины. Виталий Миколенко и Михаил Мудрик поучаствуют в двусторонней игре.

Пополнение в общей группе

Участие в тренировочном процессе "сине-желтых" в Словении приняло 19 футболистов. В лазарете сборной продолжают восстанавливаться от травм только два игрока Динамо – Николай Шапаренко и Денис Попов.

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Центрального защитника в скором времени ожидает контрольное обследование, которое позволит врачам определить дальнейший ход реабилитации футболиста. Попов получил повреждение в поединке против итальянского Эмполи (1:3). Денис покидал поле прихрамывая и в сопровождении медиков сборной, после чего отправился на осмотр в Рим. Шапаренко же работает под наблюдением реабилитолога.

Михаил Мудрик уже принял участие в контрольных поединках сборной, в которых отличился дебютным голом в сине-желтой футболке.

Уже 26 мая "сине-желтые" проведут двустороннюю 90-минутную игру, которая станет полноценной нагрузкой для футболистов вместо контрольного спарринга. Оба товарищеских матча были сорваны в последний момент.

Из-за повреждений за сборную так и не сыграл Алексей Гуцуляк. Также расположение Украины покинули пять игроков – Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Булеца, Артем Беседин и Ефим Конопля.

Подготовка сборной Украины в Словении: главное