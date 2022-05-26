Поповнення у загальній групі
Участь у тренувальному процесу "синьо-жовтих" у Словенії взяло 19 футболістів. У лазареті збірної продовжують відновлюватись від травм лише два гравці Динамо – Микола Шапаренко та Денис Попов.
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На центрального захисника незабаром чекає контрольне обстеження, яке дозволить лікарям визначити подальший хід реабілітації футболіста. Попов отримав пошкодження у поєдинку проти італійського Емполі (1:3). Денис покидав поле накульгуючи та у супроводі медиків збірної, після чого вирушив на огляд у Рим. Шапаренко ж працює під наглядом реабілітолога.
Михайло Мудрик вже взяв участь у контрольних поєдинках збірної, у яких відзначився дебютним голом у синьо-жовті футболці.
Вже 26 травня "синьо-жовті" проведуть двосторонню 90-хвилинну гру, яка стане повноцінним навантаженням для футболістів замість контрольного спарингу. Обидва товариські матчі були зірвані в останній момент.
Через пошкодження за збірну так і не зіграв Олексій Гуцуляк. Також розташування України покинули п'ять гравців – Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Сергій Булеца, Артем Бєсєдін та Юхим Конопля.
Підготовка збірної України у Словенії: головне
- У тренувальному процесі до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 "синьо-жовті" провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова здобули перемоги над Боруссією Менхенгладбах (1:2) та італійським Емполі (1:3). В останній грі проти хорватської Рієки була розписана мирова 1:1.
- Далі у збірної були заплановані два матчі, але вони так і не відбулись. Тренерський штаб замінив їх двосторонньою грою.
- 1 червня у Глазго українці зіграють проти Шотландії. У разі позитивного результату "синьо-жовті" проведуть зустріч проти Уельсу (5 червня) у фінальній боротьбі за путівку на Мундіаль.